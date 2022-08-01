Морпіхи ЗСУ взяли в полон 11 окупантів, серед них офіцер і прапорщик
Збройні сили України продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку. Протягом минулої доби українські морпіхи взяли в полон 11 окупантів, включаючи офіцера і прапорщика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.
"В результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських окупаційних військ. Серед них 1 офіцер, 1 прапорщик і 9 мобілізованих так званої "ДНР", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що окупанти, які потрапили в полон, передані у відповідні компетентні органи.
"Окупантам пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права", - підкреслили у ВМС.
Крім того, повідомляється, що за минулу добу підрозділи артилерії Військово-морських сил ЗСУ знищили ворожу БМП і більше 20 осіб (ліквідованими і пораненими).
Нагадаємо, станом на 1 серпня Збройні сили України знищили вже близько 41 тисячі окупантів. За добу було ліквідовано ще 200 російських військових.
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