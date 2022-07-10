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Морпехи показали, как используют британские броневики Mastiff на фронте (видео)

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 июля 2022 16:57
Морпехи показали, как используют британские броневики Mastiff на фронте (видео) Фото: украинские военные используют британские Mastiff (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники используют на фронте бронемашины Mastiff. Морпехи показали британские броневики в действии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Морские пехотинцы показали, как применяют броневики во время выполнения боевых задач.

Защищенная патрульная машина Mastiff является разновидностью MRAP Cougar HE, которая адаптирована к требованиям британской армии.

Броневик может перевозить восемь бойцов и двух членов экипажа. Mastiff развивает максимальную скорость до 90 км/ч, может быть вооружен пулеметами от 7,62-мм до 12,7-мм или 40-мм автоматическим гранатометом.

Напомним, что Украина получила от Великобритании в рамках военной помощи бронированные машины Mastiff, Husky и Wolfhound.

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