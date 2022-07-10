Морпіхи показали, як використовують британські броньовики Mastiff на фронті (відео)

Українські захисники використовують на фронті бронемашини Mastiff. Морпіхи показали британські броньовики у дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

Морські піхотинці показали, як застосовують броньовики під час виконання бойових завдань.

Захищена патрульна машина Mastiff є різновидом MRAP Cougar HE, яка адаптована до вимог британської армії.

Броньовик може перевозити вісім бійців та двох члени екіпажу. Mastiff розвиває максимальну швидкість до 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.