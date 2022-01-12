Морозы усилятся, а осадки - отойдут: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 12 января почти на всей территории Украины без осадков, только на востоке страны и в Крыму местами будет идти снег. Вместе с тем, морозы продолжат усиливаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер усилится, однако без штормовых порывов.
Температура воздуха сегодня составит:
Сегодня в столице без существенных осадков. Столбики термометра в течение суток будут колебаться в пределах -13 -15 градусов мороза. На дорогах местами гололедица.
Напомним, по данным синоптиков, погода в Украине в ближайшие дни продолжит ухудшаться. На Старый Новый год ожидается до -19 градусов мороза.