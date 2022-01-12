Морозы усилятся, а осадки - отойдут: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер усилится, однако без штормовых порывов.

Температура воздуха сегодня составит:

в западных областях днем -3 -9, ночью -9 -13 градусов;

на севере днем -11 -13, а ночью -13 -16;

в восточных областях -5 -10 днем, ночью -7 -13 градусов;

на юге днем -3 -8, а ночью -3 -6;

в центральных областях днем -9 -12, а ночью -11 -14.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без существенных осадков. Столбики термометра в течение суток будут колебаться в пределах -13 -15 градусов мороза. На дорогах местами гололедица.