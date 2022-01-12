Морози посиляться, а опади - відійдуть: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 12 січня майже на всій території України без опадів, лише на сході країни та в Криму подекуди йтиме сніг. Разом з тим, морози продовжать посилюватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у Луганській та Донецькій областях, а також в Криму вночі невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер посилиться, однак без штормових поривів.
Температура повітря сьогодні становитиме:
Сьогодні в столиці без істотних опадів. Стовпчики термометра протягом доби коливатимуться в межах -13 -15 градусів морозу. На дорогах місцями ожеледиця.
Нагадаємо, за даними синоптиків, погода в Україні найближчими днями продовжить погіршуватися. На старий Новий рік очікується до -19 градусів морозу.