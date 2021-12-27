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Морози вдарять до -15, місцями сніг з дощем: прогноз погоди на завтра

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Понеділок 27 грудня 2021 20:00
Морози вдарять до -15, місцями сніг з дощем: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 28 грудня очікується сніг і мокрий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 28 грудня, по всій території України очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу з дощем. Морози посиляться, вночі синоптики прогнозують до -15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра на заході, півночі, сході країни вночі та вдень прогнозується сніг. Однак у центральних областях вночі очікується сніг, а вдень мокрий сніг з дощем. При цьому на півдні країни вночі прогнозується мокрий сніг дощем, а вдень сніг і мокрий сніг.

За даними синоптиків, по всій території країни очікується сильний вітер до 7-12 м/с.

На заході температура повітря вночі опуститься до -4 -9 градусів, а вдень очікується -5 0 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -9 до -12 градусів, а вдень від -4 до -7.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -12 -15 градусів, а вдень температура повітря складе від -5 до -7 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -2 до -4, а вдень +2 +4.

У центрі країни температура повітря опуститься до -7 -10 градусів, а вдень коливатиметься від -3 до -5.

Морози вдарять до -15, місцями сніг з дощем: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У вівторок вночі та вдень у столиці очікуються снігопади. При цьому також прогнозується сильний вітер від 3 до 8 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі опуститися до -8 -10 градусів, а вдень складе від -4 до -6.

Морози вдарять до -15, місцями сніг з дощем: прогноз погоди на завтра

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