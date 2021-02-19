Морозы не отступают. Погода продолжает ухудшаться, снегопады в трех областях

Снег местами в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях с суточным приростом 1-5 см, в Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях туман.

Температура воздуха -9-24, в Закарпатской области -15+5.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в центральных и местами в западных областях местами заснеженное, в других регионах преимущественно сухое.

На перевальных участках дорог без осадков. Покрытие дорог в основном мокрое, на Вышковском перевале местами заснеженное. Температура воздуха -5-15.