Морозы не отступают. Погода продолжает ухудшаться, снегопады в трех областях

В трех областях Украины снегопады, температура воздуха составляет -9-24. Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Снег местами в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях с суточным приростом 1-5 см, в Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях туман.
Температура воздуха -9-24, в Закарпатской области -15+5.
Состояние покрытия на дорогах государственного значения в центральных и местами в западных областях местами заснеженное, в других регионах преимущественно сухое.
На перевальных участках дорог без осадков. Покрытие дорог в основном мокрое, на Вышковском перевале местами заснеженное. Температура воздуха -5-15.
Напомним, в Украине резко потеплеет в это воскресенье. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +9.
На сегодня прогнозируют, что днем температура воздуха в регионах ожидается в пределах -13 +3, однако ночью на всей территории страны будут наблюдаться сильные морозы.
РБК-Украина вчера писало, что погода в Киеве 18 февраля ухудшилась, от самого утра шел снег.