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Морозы не отступают. Погода продолжает ухудшаться, снегопады в трех областях

Автор: Анастасия Рокитна

В трех областях Украины снегопады, температура воздуха составляет -9-24. Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Снег местами в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях с суточным приростом 1-5 см, в Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях туман.

Температура воздуха -9-24, в Закарпатской области -15+5.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в центральных и местами в западных областях местами заснеженное, в других регионах преимущественно сухое.

На перевальных участках дорог без осадков. Покрытие дорог в основном мокрое, на Вышковском перевале местами заснеженное. Температура воздуха -5-15.

Напомним, в Украине резко потеплеет в это воскресенье. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +9.

На сегодня прогнозируют, что днем температура воздуха в регионах ожидается в пределах -13 +3, однако ночью на всей территории страны будут наблюдаться сильные морозы.

РБК-Украина вчера писало, что погода в Киеве 18 февраля ухудшилась, от самого утра шел снег.

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Новости Украины Погодаморозы
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