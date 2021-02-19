Морози не відходять. Погода продовжує погіршуватись, снігопади у трьох областях

У трьох областях України снігопади, температура повітря складає -9-24. Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено.
Сніг місцями в Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях з добовим приростом 1-5 см, у Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях туман.
Температура повітря -9-24, у Закарпатській області -15+5.
Стан покриття на дорогах державного значення в центральних та подекуди в західних областях місцями засніжений, в інших регіонах переважно сухий.
На перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття доріг переважно мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене. Температура повітря -5-15.
Нагадаємо, в Україні різко потепліє в цю неділю. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +9.
На сьогодні прогнозують, що вдень температура повітря у регіонах очікується в межах -13 +3, однак вночі на всій території країни спостерігатимуться сильні морози.
РБК-Україна вчора писало, що погода у Києві 18 лютого погіршилась, від самого ранку йшов сніг.