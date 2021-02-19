RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Морози не відходять. Погода продовжує погіршуватись, снігопади у трьох областях

Автор: Анастасія Рокитна

У трьох областях України снігопади, температура повітря складає -9-24. Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Сніг місцями в Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях з добовим приростом 1-5 см, у Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях туман.

Температура повітря -9-24, у Закарпатській області -15+5.

Стан покриття на дорогах державного значення в центральних та подекуди в західних областях місцями засніжений, в інших регіонах переважно сухий.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття доріг переважно мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене. Температура повітря -5-15.

Нагадаємо, в Україні різко потепліє в цю неділю. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +9.

На сьогодні прогнозують, що вдень температура повітря у регіонах очікується в межах -13 +3, однак вночі на всій території країни спостерігатимуться сильні морози.

РБК-Україна вчора писало, що погода у Києві 18 лютого погіршилась, від самого ранку йшов сніг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погодаморозы
Читайте також
Без опадів та до -24: прогноз погоди на сьогодні
Вітер, хуртовини та двометрові хвилі: завтра на Азовському морі чекають шторм
Прогноз погоди