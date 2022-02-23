Морозы и мокрый снег возвращаются: где сегодня ухудшится погода

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в юго-восточных и восточных областях ночью и утром дождь, в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем снег, температура в течение суток составит -2 -7 градусов.

Температура воздуха составит:

в западных областях днем +2 +6, ночью +1 -3 градуса;

на севере страны +4 +6 градусов днем, ночью -1 +1;

в восточных областях днем +5 +9, а ночью +3 +5 градусов;

на юге страны +8 +10 градусов днем, ночью от 0 до +5;

в центральных областях +4 +6 днем, а ночью от 0 + 3 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Столбики термометра днем покажут +4 +6 градусов, а ночью -1 +1.