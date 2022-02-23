Морози та мокрий сніг повертаються: де сьогодні погіршиться погода

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в південно-східних і східних областях вночі та вранці дощ, у західних областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. В Карпатах вночі без істотних опадів, вдень сніг, температура протягом доби становитиме -2 -7 градусиморозу.

Температура повітря становитиме:

у західних областях вдень +2 +6, вночі +1 -3 градуси;

на півночі країни +4 +6 градусів вдень, вночі -1 +1;

у східних областях вдень +5 +9, а вночі +3 +5 градусів;

на півдні країни +8 +10 градусів вдень, вночі від 0 до +5;

у центральних областях +4 +6 вдень, а вночі від 0 +3 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вдень покажуть +4 +6 градусів, а вночі -1 +1.