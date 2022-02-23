Морози та мокрий сніг повертаються: де сьогодні погіршиться погода

Сьогодні, 23 лютого погода в Україні погіршиться у західних та східних регіонах - там пройдуть опади у вигляді дощу або мокрого снігу. Місцями мороз вночі вдарить до -7 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в південно-східних і східних областях вночі та вранці дощ, у західних областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.
Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. В Карпатах вночі без істотних опадів, вдень сніг, температура протягом доби становитиме -2 -7 градусиморозу.
Температура повітря становитиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вдень покажуть +4 +6 градусів, а вночі -1 +1.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україну прийде короткочасне похолодання.