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Морозы до 26 градусов: синоптики назвали дату сильного похолодания

Автор: Александр Белоус

Сильные морозы ожидаются в Украине в начале следующей недели, 15-18 февраля. До этого страну засыплет снегом.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире канала "Украина 24".

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Как отметила Голеня, следующих суток, а также 12 февраля на территорию Украины придет очередной циклон, который обусловит сложные условия погоде.

"Западные и северные области будут страдать от снегопадов, в центральных областях будет мокрый снег и дождь с переходом в снег. На юге и востоке осадки преимущественно в виде дождя, но 13 февраля и туда пожалует мороз и снег", - сказала она.

По ее словам, после этого циклона в Украине ожидается "очень морозная и холодная погода с 15 по 18 февраля".

"Минимальная температура в западных, местами в центральных областях будет 20-26 градусов мороза", - сказала она и добавила, что на юге и востоке ожидается 13-15 градусов.

Напомним, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил, что в течение текущей недели ожидаются резкие изменения погоды. После потепления в Украину вернутся морозы.

Отметим, в конце января в Укргидрометцентре не исключали возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.

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