Морози до 26 градусів: синоптики назвали дату сильного похолодання

Як зазначила Голеня, наступної доби, а також 12 лютого на територію України надійде черговий циклон, який зумовить складні погоді умови.

"Західні та північні області потерпатимуть від снігопадів, у центральних областях буде мокрий сніг та дощ з переходом в сніг. На півдні і сході опади переважно у вигляді дощу, але 13 лютого і туди завітає мороз і сніг", - сказала вона.

За її словами, після цього циклону в Україні очікується "дуже морозна і холодна погода з 15 по 18 лютого".

"Мінімальна температура у західних, місцями центральних областях буде 20-26 градусів морозу", - сказала вона і додала, що на півдні і сході очікується 13-15 градусів.