У Морозовську Ростовської області дрони атакували військовий аеродром, - ЗМІ

Після події губернатор Василь Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено "складські об'єкти" у Кам'янському та Морозовському районах.

"Служби екстреного реагування ліквідують загоряння. Інформація про постраждалих уточнюється", - додав він.

При цьому російські канали зазначають, що в Морозовську знаходиться військовий аеродром, і, за словами місцевих жителів, вибухи було чутно саме в цьому районі.

Канали припускають, що, судячи з детонації, горить склад боєприпасів. Також повідомлялося про вибухи у Міллеровому, але це, ймовірно, робота ППО.

Приблизно о 03:30 російські канали знову повідомили про вибухи в Морозівську.