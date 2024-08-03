UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Морозовську Ростовської області дрони атакували військовий аеродром, - ЗМІ

Фото: МНС Росії (скрин з відео)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 3 серпня приблизно о 02:56 дрони атакували Морозовськ Ростовської області. Попередньо, безпілотники вдарили по військовому аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram канали.

Після події губернатор Василь Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено "складські об'єкти" у Кам'янському та Морозовському районах.

"Служби екстреного реагування ліквідують загоряння. Інформація про постраждалих уточнюється", - додав він.

При цьому російські канали зазначають, що в Морозовську знаходиться військовий аеродром, і, за словами місцевих жителів, вибухи було чутно саме в цьому районі.

Канали припускають, що, судячи з детонації, горить склад боєприпасів. Також повідомлялося про вибухи у Міллеровому, але це, ймовірно, робота ППО.

Приблизно о 03:30 російські канали знову повідомили про вибухи в Морозівську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРостовская область