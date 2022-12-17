Морозно та вітряно: якою буде погода в Україні завтра

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в усіх областях хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, а на півдні, сході та в центрі дощ. Вдень в Україні майже без опадів.

На дорогах, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів завтра протягом доби покажуть від -3 до +2 градусів. У західних, північних та Вінницькій областях очікується -2 -7 градусів, місцями до -10 градусів.

На півдні та сході вдень та вночі +2 +7 градусів, у Криму до +10 градусів.

Погода у Києві

Завтра у столиці та Київській області вдень без опадів, але вночі можливий невеликий сніг. Водіїв попередили про ожеледицю на дорогах. Можливі пориви вітру до 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів у столиці протягом доби покажуть -2 -4 градуси.