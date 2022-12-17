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Морозно и ветрено: какой будет погода в Украине завтра

Фото: 18 декабря погода в Украине будет почти без осадков, но с ветром (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 18 декабря, в Украине будет морозная погода. Однако в большинстве регионов без существенных осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра во всех областях облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, а на юге, востоке и в центре дождь. Днем в Украине почти без осадков.

На дорогах, кроме юга и юго-востока, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с, местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров завтра в течение суток покажут от -3 до +2 градусов. В западных, северных и областных областях ожидается -2 -7 градусов, местами до -10 градусов.

На юге и востоке днем и ночью +2 +7 градусов, в Крыму до +10 градусов.

Погода в Киеве

Завтра в столице и Киевской области днем без осадков, но ночью возможен небольшой снег. Водителей предупредили о гололедице на дорогах. Возможны порывы ветра до 15-18 м/с.

Столбики термометров в столице в течение суток покажут -2 -4 градуса.

Напомним, 17 и 18 декабря на западе и севере страны ожидается повышение уровня воды в реках, поэтому синоптики объявили ІІ уровень опасности.

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