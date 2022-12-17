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Синоптики попереджають про підвищення рівня води в річках: чи є загроза підтоплення

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Субота 17 грудня 2022 13:15
Синоптики попереджають про підвищення рівня води в річках: чи є загроза підтоплення Фото: синоптики попереджають про підвищення рівня води в річках у західних областях (t.me/VGlagola)
Автор: Руслан Гаращенко

Синоптики попередили українців про небезпечні гідрологічні явища. За прогнозами, на заході та півночі країни 17-18 грудня очікується підвищення рівня води в річках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, протягом дня 17 та першої половини доби 18 грудня рівень води продовжить підвищуватися:

  • на ділянці Тиси Рахів-Хуст на 0,3-0,8 м;
  • у нижніх течіях р. Латориця та р. Уж на 0,3-0,8 м (ІІ рівень небезпеки);
  • у нижній течії Боржави на 0,5-0,8 м (ІІ рівень небезпеки).

Нагадаємо, на початку цього тижня в Закарпатській області через сильні опади значно зріс рівень води в річках, що спричинило підтоплення населених пунктів.

Ми писали, що сьогоднів Україні очікується мокрий сніг, місцями значний, але не скрізь. Також не обійдеться без ожеледиці, на дорогах - ожеледиця, місцями туман та налипання снігу.

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