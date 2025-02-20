Морозно, местами сильный ветер. Синоптик рассказала, какой будет погода завтра

Погода в Украине завтра, 21 февраля, будет морозной и сухой. В некоторых регионах возможен сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

"Сухо, холодно, антициклон, арктическая воздушная масса. Поэтому и завтра в Украине - без существенных осадков", - отметила синоптик.

По ее словам, ночью в Украине ожидается -10 -15 градусов, а на востоке до -12 -19 градусов. В течение дня в Украине столбики термометров покажут -1 -6 градусов.

Завтра в Киеве тоже без осадков. Ночью температура воздуха в столице будет -10 -12 градусов, а днем около -5 градусов.

Синоптик предупредила, что завтра на юге Украины прогнозируется сильный ветер. Порывы могут достигать до 15-20 метров в секунду.

Диденко добавила, что потепление в Украину придет ориентировочно с 25 февраля.



Фото: завтра в Украине будет морозная погода (t.me/PohodaNatalka)