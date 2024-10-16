Морозно, облачно и все в снегу: как выглядит заснеженная гора Поп Иван (фото)

Утром в среду, 16 октября, на горе Поп Иван в Карпатах облачно и морозно. Также гора покрыта слоем снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост .

Сообщается, что сегодня утром на одной из самых высоких вершин украинских Карпат была ограниченная видимость, западный ветер 10 м/с, а столбики термометров опустились до -6°С.

Гора Поп Иван 16 октября 2024 года (фото - Черногорский горный поисково-спасательный пост)

Спасатели предостерегают от горных прогулок и подчеркивают, что горы – это не только красота, но и ответственность. Отмечают, что из-за погодных условий сейчас горные прогулки могут быть опасными. Туристам рекомендуют отложить путешествия до более благоприятных условий.

Также туристам напоминают о том, что сейчас следует отправляться в походы с зимним снаряжением только при благоприятных условиях. Не рекомендуют путешествовать тем, кто не имеет соответствующего опыта.