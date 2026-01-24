Морози вдарили по нафтовій галузі США та підштовхнули ціни на газ
Сильні морози, що накрили значну частину США, призвели до серйозних перебоїв у видобутку нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Через різке зниження температури замерзали свердловини та виникали проблеми з роботою трубопроводів.
Хоча світові запаси нафти наразі залишаються високими й стримують зростання цін, ринок уважно стежить за можливими скороченнями поставок.
Найбільших втрат зазнав нафтовий басейн Віллістон у Північній Дакоті, де видобуток уже впав приблизно на 7%. Експерти попереджають, що подальше похолодання може затримати відновлення роботи свердловин на кілька тижнів.
Під загрозою також опинився Пермський басейн у Техасі - ключовому регіоні для американської нафтовидобувної галузі. У разі тривалих морозів трейдери не виключають втрати до 2 - 3 мільйонів барелів на добу.
Водночас реакція нафтового ринку залишається стриманою. Аналітики зазначають, що зниження видобутку частково компенсується падінням попиту з боку нафтопереробних заводів, які також скорочують роботу через холод.
Окрему напругу створюють логістичні ризики: негода вплинула на роботу ключових трубопроводів, і тривалі зупинки можуть спричинити дефіцит пального на внутрішньому ринку США.
На цьому тлі ринок природного газу відреагував значно різкіше - ціни на ф'ючерси Henry Hub за тиждень зросли приблизно на чверть через рекордний попит на опалення.
Динаміка цін на нафту
Раніше РБК-Україна з посиланням на Bloomberg писало, що світові ціни на нафту почали зростати на фоні слабкого долара, який демонструє найнижчий курс за останні сім місяців. Так, ціни на нафту марки Brent зросли вище 65 доларів за барель.
Напруженість у відносинах між Венесуелою та Іраном, а також перебої з постачанням з Казахстану, сприяли підтримці цін на нафту з початку року після 18% падіння у 2025 році. Але ф'ючерси залишаються під тиском через побоювання, що ринок прямує до перенасичення.
Днем раніше видання писало, що ціни на російську нафту безпрецедентно впали через відмову Індії від закупівель.