Морози вдарили по нафтовій галузі США та підштовхнули ціни на газ

Сильні морози, що накрили значну частину США, призвели до серйозних перебоїв у видобутку нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Через різке зниження температури замерзали свердловини та виникали проблеми з роботою трубопроводів.

Хоча світові запаси нафти наразі залишаються високими й стримують зростання цін, ринок уважно стежить за можливими скороченнями поставок.

Найбільших втрат зазнав нафтовий басейн Віллістон у Північній Дакоті, де видобуток уже впав приблизно на 7%. Експерти попереджають, що подальше похолодання може затримати відновлення роботи свердловин на кілька тижнів.

Під загрозою також опинився Пермський басейн у Техасі - ключовому регіоні для американської нафтовидобувної галузі. У разі тривалих морозів трейдери не виключають втрати до 2 - 3 мільйонів барелів на добу.

Водночас реакція нафтового ринку залишається стриманою. Аналітики зазначають, що зниження видобутку частково компенсується падінням попиту з боку нафтопереробних заводів, які також скорочують роботу через холод.

Окрему напругу створюють логістичні ризики: негода вплинула на роботу ключових трубопроводів, і тривалі зупинки можуть спричинити дефіцит пального на внутрішньому ринку США.

На цьому тлі ринок природного газу відреагував значно різкіше - ціни на ф'ючерси Henry Hub за тиждень зросли приблизно на чверть через рекордний попит на опалення.