Морози наступають. Як уникнути переохолодження й обмороження: лайфхаки від ДСНС

Як уникнути переохолодження й обмороження взимку

В ГУ ДСНС регіону повідомили, що морози повертаються, зокрема, у Львівську область. Тому рятувальники дали українцям низку простих порад - як зігрітися навіть у найхолодніші дні та уникнути переохолодження організму й обмороження частин тіла.

ДСНС України спільно з UNICEF Ukraine також підготували низку порад - як запобігти переохолодженню.

"У період зниження температури та морозів наш організм потребує особливої підтримки, щоб зберігати тепло. Тож ловіть кілька лайфхаків, як запобігти переохолодженню. Дбайте про себе та своїх рідних", - наголосили рятувальники.

Перш за все українцям радять рухатись, адже постійний рух допомагає підтримувати тепло.

Крім того, громадянам рекомендують не виходити на мороз голодними - вживати здорову висококалорійну їжу та гарячі напої.

"Гарячий чай і ситна їжа перед виходом - ваші найкращі союзники", - вважають у ДСНС.

Голодним на мороз краще не виходити (ілюстрація: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ще один лайфхак - одягатись багатошарово, носити термобілизну та кілька пар шкарпеток.

Одягатись у холоди краще багатошарово (ілюстрація: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Теплі рукавички, шапка та кілька шарів одягу - обов'язково! Правильний одяг збереже ваше тепло", - наголосили рятувальники.

Термобілизна - важливий елемент гардероба взимку (ілюстрація: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Для того, щоб ноги завжди залишались у теплі, українцям радять обирати зручне взуття з товстою підошвою.

Крім того, під час морозів потрібно уникати вживання алкоголю, адже він лише створює ілюзію тепла, проте швидко охолоджує організм.

"А головне - поділіться теплом свого серця з близькими. Обійміть, скажіть теплі слова, подзвоніть тим, хто далеко. У цей морозний час любов гріє найкраще", - підсумували у ДСНС.

Допис рятувальників (скриншот: facebook.com/LVIVDSNS)