ua en ru
Пн, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Морози і сильний вітер: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Понеділок 04 листопада 2024 12:44
UA EN RU
Морози і сильний вітер: синоптик дала прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 5 листопада, в Україні очікується стабільна погода. Північно-західний вітер, що задував на початку тижня, стихне, хоча на сході країни все ще може досягати 15-20 метрів за секунду.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Завтра вночі температура коливатиметься в межах +1-4 градусів, утримуючи морозну погоду. Опадів не передбачається завдяки антициклону, що охопив територію України.

Проте варто бути готовими до туманів, які вночі та вранці можуть спостерігатися у західних областях.

Удень температура повітря підвищиться до +4-8 градусів, але на сході залишиться прохолодно, з температурою лише +1-4 градуси.

Погода у Києві

У Києві також буде сухо: вночі стовпчики термометрів покажуть -3 градуси, а вдень температура підвищиться до +6 градусів.

Після цього в Україні очікується потепління, яке прийде вже 6-7 листопада.

Погода в листопаді в Україні

Листопад в Україні буде холоднішим, ніж попередні осінні місяці. При цьому спад температури очікується в межах 5-7 градусів.

Детальніше про погоду в Україні на новий робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Голова МЗС Німеччини прибула до Києва
Голова МЗС Німеччини прибула до Києва
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США