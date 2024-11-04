Морозы и сильный ветер: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Во вторник, 5 ноября, в Украине ожидается стабильная погода. Северо-западный ветер, задувавший в начале недели, стихнет, хотя на востоке страны все еще может достигать 15-20 метров в секунду.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Завтра ночью температура будет колебаться в пределах +1-4 градусов, удерживая морозную погоду. Осадков не предвидится благодаря антициклону, охватившему территорию Украины.

Однако стоит быть готовыми к туманам, которые ночью и утром могут наблюдаться в западных областях.

Днем температура воздуха повысится до +4-8 градусов, но на востоке останется прохладно, с температурой лишь +1-4 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве также будет сухо: ночью столбики термометров покажут -3 градуса, а днем температура повысится до +6 градусов.

После этого в Украине ожидается потепление, которое придет уже 6-7 ноября.