Морози до -17 та хвиля снігопадів: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

У понеділок, 16 лютого, у більшості регіонів України очікується сонячна, місцями з проясненням погода. Однак у північних та східних областях можливі снігопади.

Ба більше, та заданими ДСНС, там оголошено штормове попередження. Очікується посилення вітру, мокрий сніг та ожеледиця.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -5 до -7 градусів;

у східних областях - від +3 до +7 градусів;

у центральних областях - від -11 до +1 градусів;

у південних областях - від -2 до +6 градусів;

у західних областях - від -10 до -1 градусів.



У вівторок, 17 лютого, опади не прогнозуються, по всіх областях України буде сонячно. Однак в Україні очікується хвиля морозів, зокрема- на півночі. Можлива ожеледиця.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -17 до -5 градусів;

у східних областях - від -6 до -2 градусів;

у центральних областях - від -9 до 0 градусів;

у південних областях - від -6 до +2 градусів;

у західних областях - від +4 до -11 градусів.



У середу, 18 лютого, у західній частині країни буде хмарно з прояснення. А ось на решті територій - мокрий сніг з дощем. На півночі - снігопади. Водночас, майже по всій території країни очікується незначне похолодання.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -5 до -15 градусів;

у східних областях - від +1 до -7 градусів;

у центральних областях - від -2 до -9 градусів;

у південних областях - від -6 до +7 градусів;

у західних областях - від -11 до +4 градусів.



У четвер, 19 лютого, за картами синоптиків все ще триматимуться морози. По всій території країни буде хмарно, на заході - мокрий сніг.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -3 до -13 градусів;

у східних областях - від -1 до -6 градусів;

у центральних областях - від -2 до -10 градусів;

у південних областях - від +4 до -6 градусів;

у західних областях - від +4 до -9 градусів.



У п'ятницю, 20 лютого, похолодання все ще триматиметься в Україні. Майже по всій території країни буде хмарно, на заході - можливі снігопади та мокрий сніг з дощем.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: