Морозы до -17 и волна снегопадов: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Ближайшая неделя принесет украинцам резкие температурные контрасты: от сильных морозов до кратковременного потепления, а также волны снегопадов и гололеда в отдельных регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Читайте также: Прогноз сурка Тимки: когда в Украину наконец-то придет настоящее тепло
В понедельник, 16 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная, местами с прояснениями погода. Однако в северных и восточных областях возможны снегопады.
Более того, по данным ГСЧС, там объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра, мокрый снег и гололедица.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 17 февраля, осадки не прогнозируются, по всем областям Украины будет солнечно. Однако в Украине ожидается волна морозов, в частности- на севере. Возможна гололедица.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 18 февраля, в западной части страны будет облачно с прояснениями. А вот на остальной территории - мокрый снег с дождем. На севере - снегопады. В то же время, почти по всей территории страны ожидается незначительное похолодание.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 19 февраля, по картам синоптиков все еще будут держаться морозы. По всей территории страны будет облачно, на западе - мокрый снег.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 20 февраля, похолодание все еще будет держаться в Украине. Почти по всей территории страны будет облачно, на западе - возможны снегопады и мокрый снег с дождем.
Столбики термометров днем покажут:
Ранее мы писали о том, что ряд регионов Украины завтра, 16 февраля, накроет непогода. Синоптики прогнозируют сильный снег, ветер и метели.