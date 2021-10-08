От мороза до +17: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 8 октября на всей территории Украины ожидается сухая и ясная погода. Температура воздуха в некоторых регионах упадет до -1, а местами повысится до +17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В северных областях синоптики прогнозируют днем до +11 +14 градусов, а ночью температура упадет до 0 +2.

На западе столбики термометра днем достигнут + 11 +17 градусов, а ночью снизятся д о+1 +5 градусов.

В восточных областях температура воздуха днем ожидается в пределах +11 +13, а ночью 0 +2 градусов.

На юге страны днем синоптики обещают +12 +15 градусов, а ночью +3 +7.

Центральную часть страны днем ожидает до +12 +14, а ночью температура снизится до +1 +3 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +11 +13 градусов, а ночью упадет до +1 +3.

В киевской области ночью ожидается местами до -1.