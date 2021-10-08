ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

От мороза до +17: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Пятница 08 октября 2021 08:00
От мороза до +17: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода в Украине 8 октября будет местами морозной и сухой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 8 октября на всей территории Украины ожидается сухая и ясная погода. Температура воздуха в некоторых регионах упадет до -1, а местами повысится до +17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В северных областях синоптики прогнозируют днем до +11 +14 градусов, а ночью температура упадет до 0 +2.

На западе столбики термометра днем достигнут + 11 +17 градусов, а ночью снизятся д о+1 +5 градусов.

В восточных областях температура воздуха днем ожидается в пределах +11 +13, а ночью 0 +2 градусов.

На юге страны днем синоптики обещают +12 +15 градусов, а ночью +3 +7.

Центральную часть страны днем ожидает до +12 +14, а ночью температура снизится до +1 +3 градусов.

От мороза до +17: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +11 +13 градусов, а ночью упадет до +1 +3.

В киевской области ночью ожидается местами до -1.

От мороза до +17: какой будет погода в Украине сегодня

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Укргидометцентр
NEWS
Ситуация ухудшается. Грозит ли Киеву локдаун и что будет с транспортом
Ситуация ухудшается. Грозит ли Киеву локдаун и что будет с транспортом
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны