Від морозу до +17: якою буде погода в Україні сьогодні
Сьогодні, 8 жовтня на всій території України очікується суха та ясна погода. Температура повітря в деяких регіонах впаде до -1, а місцями підвищиться до +17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
У північних областях синоптики прогнозують вдень до +11 +14 градусів, а вночі температура впаде до 0 +2.
На заході стовпчики термометра вдень сягнуть +11 +17 градусів, а вночі знизяться до +1+5 градусів.
У східних областях температура повітря вдень очікується в межах +11 +13, а вночі 0 +2 градусів.
На півдні країни вдень синоптики обіцяють +12 +15 градусів, а вночі +3 +7.
Центральну частину країни вдень очікує до +12 +14, а вночі температура знизиться до +1 +3 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря вдень становитиме +11 +13 градусів, а вночі впаде до +1 +3.
У київській області вночі очікується місцями до -1.