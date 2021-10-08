ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Від морозу до +17: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 08:00
Від морозу до +17: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: погода в Україні 8 жовтня буде місцями морозною та сухою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 8 жовтня на всій території України очікується суха та ясна погода. Температура повітря в деяких регіонах впаде до -1, а місцями підвищиться до +17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У північних областях синоптики прогнозують вдень до +11 +14 градусів, а вночі температура впаде до 0 +2.

На заході стовпчики термометра вдень сягнуть +11 +17 градусів, а вночі знизяться до +1+5 градусів.

У східних областях температура повітря вдень очікується в межах +11 +13, а вночі 0 +2 градусів.

На півдні країни вдень синоптики обіцяють +12 +15 градусів, а вночі +3 +7.

Центральну частину країни вдень очікує до +12 +14, а вночі температура знизиться до +1 +3 градусів.

Від морозу до +17: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря вдень становитиме +11 +13 градусів, а вночі впаде до +1 +3.

У київській області вночі очікується місцями до -1.

Від морозу до +17: якою буде погода в Україні сьогодні

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Укргидометцентр
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця