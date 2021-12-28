Мороз: для урегулирования конфликта на востоке Украины нужно включать дипломатию

"Напряжение, конечно же, присутствует. Когда суммируешь все заявления, которые доносятся со всех сторон, понимаешь, что все это может быть не просто так. Поэтому нужно пытаться предотвратить худшее", - сказал парламентарий.

По словам народного депутата, в 2014 году тоже никто не ожидал конфликта, но он произошел, и длится уже восьмой год. Поэтому необходимо включать дипломатию, уверен парламентарий.

"Сегодня должны быть включены все "дипломатические пушки". Худой мир лучше хорошей войны", - подчеркнул нардеп.

А Верховная рада в такие напряженные дни должна работать как минимум в комитетах.

"Народные депутаты не должны в это время никуда разъезжаться, они должны находиться в стране и по щелчку пальца быть готовыми принимать ответственные решения для безопасности Украины", - резюмировал Владимир Мороз.