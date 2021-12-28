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Десять обстрелов на Донбассе: боевики применили ПТРК возле Новозвановки

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Донбасс, Вторник 28 декабря 2021 07:58
Десять обстрелов на Донбассе: боевики применили ПТРК возле Новозвановки Фото: боевики на Донбассе десять раз открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 27 декабря, вооруженные формирования РФ десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий двое военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, в направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от Гнутового российские наемники сбросили ВОГ-17 (осколочная граната) с беспилотника.

В районе Новолуганского боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Травневого Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, вблизи населенного пункта Лобачево в Луганской области - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала суток, 28 декабря, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 26 декабря оккупанты пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ранения получили двое военных.

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