Мороз: для врегулювання конфлікту на сході України слід включати дипломатію

"Напруга, звичайно ж, присутня. Коли підсумовуєш усі заяви, які долинають з усіх боків, розумієш, що все це може бути не просто так. Тому потрібно намагатися запобігти найгіршому", - сказав парламентарій.

За словами народного депутата, у 2014 році теж ніхто не очікував конфлікту, але він стався і триває вже восьмий рік. Тому необхідно включати дипломатію, упевнений парламентарій.

"Сьогодні мають бути включені всі "дипломатичні гармати". Поганий мир кращий за хорошу війну", - наголосив нардеп.

А Верховна рада у такі напружені дні має працювати як мінімум у комітетах.

"Народні депутати не повинні в цей час нікуди роз'їжджатися, вони повинні знаходитися в країні і по клацанню пальця бути готовими приймати відповідальні рішення для безпеки України", - резюмував Володимир Мороз.