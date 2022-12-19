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Мороз та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на завтра

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Україні, Понеділок 19 грудня 2022 15:19
Мороз та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на завтра Фото: 20 грудня на півночі України очікується мокрий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 20 грудня, в Україні очікується місцями морозна погода. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра по всій Україні майже без опадів. Проте на півночі вранці та вдень можливий невеликий мокрий сніг.

Українців у західний та північних областях попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі у середньому -6 -11 градусів, а на Лівобережжі до -15.

Вдень у більшості областей від -2 до +3 градусів, на Прикарпатті, півдні Одеської області та в Криму +2 +7 градусів.

Мороз та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на завтра

Погода у Києві

Завтра у столиці мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень можливий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний до 12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вночі -7 -9 градусів, а вдень близько нуля.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що на початку робочого тижня в Україну прийдуть морози.

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