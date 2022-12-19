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Мороз и гололедица на дорогах: прогноз погоды на завтра

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Украине, Понедельник 19 декабря 2022 15:19
Мороз и гололедица на дорогах: прогноз погоды на завтра Фото: 20 декабря на севере Украины ожидается мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 20 декабря, в Украине ожидается местами морозная погода. Синоптики предупреждают об опасностях на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра по всей Украине почти без осадков. Однако на севере утром и днем возможен небольшой мокрый снег.

Украинцев в западных и северных областях предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем -6 -11 градусов, а на Левобережье до -15.

Днем в большинстве областей от -2 до +3 градусов, на Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму +2 +7 градусов.

Мороз и гололедица на дорогах: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

Завтра в столице переменная облачность, ночью без осадков, а днем возможен мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный до 12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут ночью -7 -9 градусов, а днем около нуля.

Напомним, синоптики предупреждали, что в начале рабочей недели в Украину придут морозы.

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