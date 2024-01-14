Мороз спаде, але лише місцями: де сьогодні чекати потепління і дощів

Погода в Україні сьогодні, 14 січня, буде мінливою. Мороз місцями спаде, у деяких областях навіть очікується дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, в Україні сьогодні очікується невеликий сніг, а у південних областях з дощем. Тільки в Одеській області без суттєвих опадів.
На дорогах країни ожеледиця. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с. В західних областях місцями пориви 15-20 м/с, а в Карпатах 20-25 м/с, місцями хуртовини.
Стовпчики термометрів покажуть:
У столиці сьогодні хмарно, прогнозується невеликий сніг. На дорогах міста ожеледиця.
Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень у Києві буде від 0 до -2 градусів, а вночі -7 -9.
Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігають сильні морози. Також деякі області засипало снігом. Синоптики попереджали, що у суботі в Україні посиляться морози.
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