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Мороз спаде, але лише місцями: де сьогодні чекати потепління і дощів

Фото: синоптики прогнозують потепління на заході та півдні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 14 січня, буде мінливою. Мороз місцями спаде, у деяких областях навіть очікується дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, в Україні сьогодні очікується невеликий сніг, а у південних областях з дощем. Тільки в Одеській області без суттєвих опадів.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с. В західних областях місцями пориви 15-20 м/с, а в Карпатах 20-25 м/с, місцями хуртовини.

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: вдень від 0 до -4, вночі -8 -16 градусів;
  • на сході: вдень -2 -7, а вночі -10 -16 градусів;
  • на півдні: вдень від +3 до 0, вночі -1 -5 градусів;
  • на заході: вдень від +2 до 0, а вночі -3 -8 градусів;
  • у центрі: вдень +1 -3, вночі від -5 до -8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, прогнозується невеликий сніг. На дорогах міста ожеледиця.

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень у Києві буде від 0 до -2 градусів, а вночі -7 -9.

Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігають сильні морози. Також деякі області засипало снігом. Синоптики попереджали, що у суботі в Україні посиляться морози.

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