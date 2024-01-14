RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мороз спадет, но только местами: где сегодня ждать потепления и дождей

Фото: синоптики прогнозируют потепление на западе и юге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 14 января, будет изменчивой. Мороз местами спадет, в некоторых областях ожидается дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в Украине сегодня ожидается небольшой снег, а в южных областях с дождем. Только в Одесской области без существенных осадков.

На дорогах страны гололедица. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с. В западных областях местами порывы 15-20 м/с, а в Карпатах 20-25 м/с, местами вьюги.

Столбики термометров покажут:

  • на севере: днем от 0 до -4; ночью -8 -16 градусов;
  • на востоке: днем -2 -7, а ночью -10 -16 градусов;
  • на юге: днем от +3 до 0, ночью -1 -5 градусов;
  • на западе: днем от +2 до 0, а ночью -3 -8 градусов;
  • в центре: днем +1 -3, ночью от -5 до -8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно, прогнозируется небольшой снег. На дорогах города гололедица.

Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем в Киеве будет от 0 до -2 градуса, а ночью -7 -9.

Напомним, в последние дни в Украине наблюдают сильные морозы. Также некоторые области засыпали снегом. Синоптики предупредили, что в субботу в Украине усилятся морозы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаПогода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр