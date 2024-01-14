Мороз спадет, но только местами: где сегодня ждать потепления и дождей

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в Украине сегодня ожидается небольшой снег, а в южных областях с дождем. Только в Одесской области без существенных осадков.

На дорогах страны гололедица. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с. В западных областях местами порывы 15-20 м/с, а в Карпатах 20-25 м/с, местами вьюги.

Столбики термометров покажут:

на севере: днем от 0 до -4; ночью -8 -16 градусов;

на востоке: днем -2 -7, а ночью -10 -16 градусов;

на юге: днем от +3 до 0, ночью -1 -5 градусов;

на западе: днем от +2 до 0, а ночью -3 -8 градусов;

в центре: днем +1 -3, ночью от -5 до -8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно, прогнозируется небольшой снег. На дорогах города гололедица.

Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем в Киеве будет от 0 до -2 градуса, а ночью -7 -9.