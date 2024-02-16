Мороз повертається: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні 16 лютого буде з опадами у частині областей. Крім того, повертаються нічні морози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні у північно-східній частині очікуються дощі. У Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можливий невеликий сніг, місцями з дощем.
На решті території без опадів. У західних і північних областях туман.
Вітер південно-східний, на півдні - північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, у Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вдень на сході та у Сумській області буде близько нуля, а вночі -1 -6 градусів. На решті території України вдень буде +1+6 градусів, а вночі від +2 до -3.
На заході та півдні країни найтепліше: вдень +6 +11 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий дощ місцями. Вранці та ввечері очікується туман, видимість знизиться до 200-500 метрів.
Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +2 +4 градуси, а вночі від 0 до +2.
Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.
Загалом у 2023 році в Києві було зафіксовано 47 температурних рекордів, найбільше їх було у січні та серпні.
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