Мороз возвращается: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине 16 февраля будет с осадками в части областей. Кроме того, возвращаются ночные морозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня в северо-восточной части ожидаются дожди. В Киевской, Черкасской и Кировоградской областях возможен небольшой снег, местами с дождем.
На остальной территории без осадков. В западных и северных областях туман.
Ветер юго-восточный, на юге - северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха днем на востоке и в Сумской области будет около нуля, а ночью -1 -6 градусов. На остальной территории Украины днем будет +1 +6 градусов, а ночью от +2 до -3.
На западе и юге страны теплее всего: днем +6 +11 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня облачно, возможен небольшой дождь местами. Утром и вечером ожидается туман, видимость снизится до 200-500 метров.
Столбики термометров днем в Киеве покажут от +2 +4 градуса, а ночью от 0 до +2.
Напомним, в Киеве в феврале обновлено по меньшей мере два температурных рекорда.
Всего в 2023 году в Киеве было зафиксировано 47 температурных рекордов, больше всего их было в январе и августе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.