Мороз возвращается: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 16 февраля будет с осадками в части областей. Кроме того, возвращаются ночные морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в северо-восточной части ожидаются дожди. В Киевской, Черкасской и Кировоградской областях возможен небольшой снег, местами с дождем.

На остальной территории без осадков. В западных и северных областях туман.

Ветер юго-восточный, на юге - северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем на востоке и в Сумской области будет около нуля, а ночью -1 -6 градусов. На остальной территории Украины днем будет +1 +6 градусов, а ночью от +2 до -3.

На западе и юге страны теплее всего: днем +6 +11 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, возможен небольшой дождь местами. Утром и вечером ожидается туман, видимость снизится до 200-500 метров.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от +2 +4 градуса, а ночью от 0 до +2.