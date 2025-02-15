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Мороз посилиться. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 16 лютого в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 16 лютого, в Україні посиляться морози. Також ймовірний сніг, можливо з дощем, але опадів буде менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Починаючи з 15 лютого, погода в Україні змінилась - через  територію країни з північного заходу на південний схід перемістився атмосферний фронт, який зумовив сніг.

"У західних областях невеликий, на решті території - помірний, на півдні країни подекуди з дощем. На дорогах очікуємо ожеледицю", - розповіли синоптики.

Своєю чергою, атмосферний тиск зазнаватиме коливань - короткочасне його падіння в суботу надалі швидко зміниться ростом, що спричинить зменшення опадів.

"У неділю знову посилення морозу", - зазначили в "Укргідрометцентрі".

Похолодання в Україні

Як раніше попереджала синоптик Наталка Діденко, із 15-16 лютого в Україні знову очікується похолодання, тобто, відновляться морози.

Холодна погода триватиме весь наступний тиждень, потепління очікується, орієнтовно, з 24 лютого.

Детальніше про погоду 16 лютого в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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