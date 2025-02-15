Мороз усилится. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Начиная с 15 февраля, погода в Украине изменилась - через территорию страны с северо-запада на юго-восток переместился атмосферный фронт, который обусловил снег.

"В западных областях небольшой, на остальной территории - умеренный, на юге страны местами с дождем. На дорогах ожидаем гололедицу", - рассказали синоптики.

В свою очередь, атмосферное давление будет испытывать колебания - кратковременное его падение в субботу в дальнейшем быстро сменится ростом, что повлечет уменьшение осадков.

"В воскресенье снова усиление мороза", - отметили в "Укргидрометцентре".