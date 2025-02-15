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Мороз усилится. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 16 февраля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 16 февраля, в Украине усилятся морозы. Также вероятен снег, возможно с дождем, но осадков будет меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Начиная с 15 февраля, погода в Украине изменилась - через территорию страны с северо-запада на юго-восток переместился атмосферный фронт, который обусловил снег.

"В западных областях небольшой, на остальной территории - умеренный, на юге страны местами с дождем. На дорогах ожидаем гололедицу", - рассказали синоптики.

В свою очередь, атмосферное давление будет испытывать колебания - кратковременное его падение в субботу в дальнейшем быстро сменится ростом, что повлечет уменьшение осадков.

"В воскресенье снова усиление мороза", - отметили в "Укргидрометцентре".

 

Похолодание в Украине

Как ранее предупреждала синоптик Наталка Диденко, с 15-16 февраля в Украине снова ожидается похолодание, то есть, возобновятся морозы.

Холодная погода продлится всю следующую неделю, потепление ожидается, ориентировочно, с 24 февраля.

Подробнее о погоде 16 февраля в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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