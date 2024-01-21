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Мороз, можливий сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Україна, Неділя 21 січня 2024 07:00
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Мороз, можливий сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: погода 21 січня буде зі снігом, але не скрізь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 21 січня, буде зі снігом, але не скрізь. Очікується мороз та місцями сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Невеликий сніг вдень очікується у більшості областей, лише на заході без суттєвих опадів.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. У західних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень від -1 до -6 градусів, а на півдні та на Закарпатті близько нуля. Вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до -8 градусів.

Мороз, можливий сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде від -1 до -3 градусів, а вночі від -3 до -5.

Мороз, можливий сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, 18 січня на території Закарпатської області пройшли інтенсивні опади. Внаслідок негоди відбулося підняття рівня води у більшості річок.

Також синоптики попереджали про загрозу сходження снігових лавин у Карпатах, українців закликали не ходити в гори.

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