Мороз, возможен снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 21 января, будет со снегом, но не везде. Ожидается мороз и местами сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Небольшой снег днем ожидается в большинстве областей, только на западе без существенных осадков.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В западных областях местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем от -1 до -6 градусов, а на юге и на Закарпатье около нуля. Ночью столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня облачно с прояснениями, днем снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха днем будет от -1 до -3 градусов, а ночью от -3 до -5.
Напомним, 18 января на территории Закарпатской области прошли интенсивные осадки. В результате непогоды произошло повышение уровня воды в большинстве рек.
Также синоптики предупреждали об угрозе схождения снежных лавин в Карпатах, украинцев призывали не ходить в горы.
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