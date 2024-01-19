ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Закарпатську область накрили опади: підтоплені дороги та будинки

Закарпаття, П'ятниця 19 січня 2024 12:12
UA EN RU
Закарпатську область накрили опади: підтоплені дороги та будинки Фото: у Закарпатській області підтоплені дороги та будинки (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Автор: Наталія Юрченко

Закарпатську область накрила негода та опади. Через це у регіоні підтоплені дороги, будинки та угіддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Закарпатській області у Facebook.

Зазначається, що 18 січня на території Закарпатської області пройшли інтенсивні опади. Внаслідок негоди відбулося підняття рівнів води у більшості річок і потічків.

ДСНС повідомляє, що паводок підтопив 5 підвальних приміщень, 11 обійсть і 330 гектарів сільськогосподарських угідь.

Рятувальники виїжджали для відкачки води з приватних будинків, а також одного дитячого садка в Ужгороді, Перечині, Рахові, селі Сойми у Хустському районі й селищі Дубове Тячівського району.

Також були затоплені дорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів у районі села Вільхівка Хустського району, траса місцевого значення сполученням Шаланки-Ком’яти і дорога Ком’яти-Заріччя.

Фото: у Закарпатській області підтоплені дороги та будинки (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що сьогодні в Україні дощі, місцями можливий мокрий сніг. Температура повітря вдень протягом доби від +3 до -2 градусів, а в центральних областях до +5.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. На сході країни подекуди пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область Закарпаття Негода в Україні ДСНС Погода
NEWS
Понад 900 окупантів, десятки танків, артсистем та ББМ. Генштаб оновив втрати РФ
Понад 900 окупантів, десятки танків, артсистем та ББМ. Генштаб оновив втрати РФ
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ