Мороз і незамерзайка для авто: скільки градусів повинна мати рідина омивача

Чимала частина українських водіїв зимового сезону заправляє рідину омивача частіше, ніж бензин. Відтак, для них стає важливим баланс її ціни та властивостей, які доводиться прив’язувати до погоди і температури за бортом. Отже, який температурний індекс бажано мати для вашої незамерзайки?
Про нюанси підбору зимової рідини для омивача читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre і "Autobild Україна".
Так, найпростіший варіант – заправити бачок рідиною з позначкою – 30 С і не перейматись температурними перепадами та недбалістю шляховиків з комунальниками. Але для багатьох співвітчизників це матиме вигляд неприпустимого марнотратства, адже і погода у нас здебільшого тримається близько нуля, і споживання рідини буває чималим – особливо якщо щоразу (або через кілька разів) одночасно з омивачем лобового скла машина вмикає і омивач фар.
Тому для вдумливих водіїв пропонуємо рекомендації щодо підбору температури замерзання (пробачте за каламбур) незамерзайки.
Мабуть, не всі водії знають, що температура, позначена на етикетці омиваючої рідини, насправді не є температурою її замерзання на лобовому склі. Нюанс у тому, що кристалізація омивайки в бачку або в пляшці – це одне, а її поведінка на склі – це інше.
Коли машина рухається у морозну погоду з більш-менш значною швидкістю, на її зовнішніх поверхнях температура буває нижчою за температуру повітря. Тому що є додатковий фактор холоду – зустрічний потік повітря.
Пригадайте так званий вітро-холодовий індекс на погодних сайтах: він пояснює, чому морозного дня за наявності вітру погода відчувається більший холодною, ніж показують прилади. Тобто ускладнення у тому, що передок машини – і лобове скло також – в русі додатково охолоджується потоком морозного повітря. А ще працює ефект зниження температури поверхні, коли з неї випаровується спирт, присутній в незамерзайці.
Відтак температура замерзання рідини, яку ви заправляєте в бачок, має бути нижчою (тобто цифра на етикетці – більшою) за температуру повітря, що очікується найближчими днями.
Назвати точний запас морозостійкості незамерзайки неможливо, адже і на одній тій самій машині в різних умовах температура на склі буде різною: щоразу на іншу потужність буде увімкнено опалювач салону, ззовні буде вітер іншої сили та напрямку, інша вологість повітря і нарешті, мороз іншої сили. Хоча в цілому ясно, що типової української зими від позначки на етикетці рідини слід віднімати як мінімум 5 градусів – принаймні, у заміських поїздках.
Певно, варто нагадати, що залежність між пропорцією спирт/вода і морозостійкістю отриманої суміші непряма. Наприклад, щоб удвічі знизити морозостійкість омивайки, навпіл розбавити її водою буде неправильно. На пляшках з рідиною-концентратом, які продаються з індексами –60...– градусів тощо, завжди приводиться таблиця з пропорцією для приготування суміші.
Для прикладу, на упаковці концентрату –80 градусів одного з німецьких виробників пропонується такий рецепт:
Спираючись на сказане вище і на досвід бувалих водіїв, вимальовується такий найбільш раціональний варіант щодо міцності зимової рідини для омивача. Є сенс купувати на всю зиму (чи на місяць) більш-менш містку пляшку з незамерзайкою великого "градусу" і тоді використовувати її згідно із погодою за вікном – заправляти в машину або в чистому вигляді, або попередньо розбавивши водою.
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