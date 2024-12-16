Мороз и незамерзайка для авто: сколько градусов должна иметь жидкость омывателя

Да, самый простой вариант - заправить бачок жидкостью с отметкой - 30 С и не переживать температурными перепадами и халатностью дорожников с коммунальщиками. Но для многих соотечественников это будет выглядеть недопустимым расточительством, ведь и погода у нас в основном держится около нуля, и потребление жидкости бывает немалым - особенно если каждый раз (или через несколько раз) одновременно с омывателем лобового стекла машина включает и омыватель фар.

Поэтому для вдумчивых водителей предлагаем рекомендации по подбору температуры замерзания (простите за каламбур) незамерзайки.

Что означает температуры жидкости омывателя

Пожалуй, не все водители знают, что температура, обозначенная на этикетке омывающей жидкости, на самом деле не является температурой ее замерзания на лобовом стекле. Нюанс в том, что кристаллизация омывайки в бачке или в бутылке - это одно, а ее поведение на стекле - это другое.

Когда машина движется в морозную погоду с более-менее значительной скоростью, на ее внешних поверхностях температура бывает ниже температуры воздуха. Потому что есть дополнительный фактор холода - встречный поток воздуха.

Вспомните так называемый ветро-холодный индекс на погодных сайтах: он объясняет, почему в морозный день при наличии ветра погода ощущается более холодной, чем показывают приборы. То есть осложнение в том, что передок машины - и лобовое стекло тоже - в движении дополнительно охлаждается потоком морозного воздуха. А еще работает эффект снижения температуры поверхности, когда с нее испаряется спирт, присутствующий в незамерзайке.

Поэтому температура замерзания жидкости, которую вы заправляете в бачок, должна быть ниже (то есть цифра на этикетке - больше) температуры воздуха, которая ожидается в ближайшие дни.

Какой должна быть температура незамерзайки

Назвать точный запас морозостойкости незамерзайки невозможно, ведь и на одной и той же машине в разных условиях температура на стекле будет разной: каждый раз на другую мощность будет включен отопитель салона, снаружи будет ветер другой силы и направления, другая влажность воздуха и наконец, мороз другой силы. Хотя в целом ясно, что типичной украинской зимой от отметки на этикетке жидкости следует отнимать как минимум 5 градусов - по крайней мере, в загородных поездках.

Как разводить незамерзайку для омывателя

Пожалуй, стоит напомнить, что зависимость между пропорцией спирт/вода и морозостойкостью полученной смеси косвенная. Например, чтобы вдвое снизить морозостойкость омывайки, пополам разбавить ее водой будет неправильно. На бутылках с жидкостью-концентратом, которые продаются с индексами -60...- градусов и т.д., всегда приводится таблица с пропорцией для приготовления смеси.

Для примера, на упаковке концентрата -80 градусов одного из немецких производителей предлагается такой рецепт:

Разбавить концентрат с водой в соотношении 1:1 для получения жидкости с лимитом замерзания -30 градусов;

Разбавить концентрат с водой в соотношении 1:2 для получения жидкости с лимитом замерзания -15 градусов;

Разбавить концентрат с водой в соотношении 1:3 для получения жидкости с лимитом замерзания -10 градусов.

Вкратце

Опираясь на сказанное выше и на опыт бывалых водителей, вырисовывается такой наиболее рациональный вариант относительно прочности зимней жидкости для омывателя. Есть смысл покупать на всю зиму (или на месяц) более-менее вместительную бутылку с незамерзайкой большого "градуса" и тогда использовать ее согласно погоде за окном - заправлять в машину либо в чистом виде, либо предварительно разбавив водой.