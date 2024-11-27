Мороз і автомобіль: чи можна доливати зимову омивайку в літню

Без омивача лобового скла в осінньо-зимову пору на нинішніх шляхах не можна: машин багато, швидкості високі, тобто брудної води і відвертого бруду у повітря піднімається чимало. І похиле лобове скло сучасної машини охоче збирає цю непрозору завись на себе.

Настання морозів проблему не знімає, бо завдяки соляному розчину жижа на проїзній частині не замерзає. А от рідина омивача – замерзає, тому і доводиться водіям взимку переходити на незамерзаючу омивайку на спиртовій основі. І дуже шкода, що з цим переходом ми часто запізнюємось. А якщо не запізнюємось, то опиняємось перед питанням: що робити, коли в бачку залишається ще певна кількість літньої рідини?

Уже зима, а омивайка літня: як бути?

Варіантів дій декілька, і всі нескладні:

Відібрати з бачка залишки "літа" . Найпростіший спосіб – використовуючи штатний насос. Тобто треба сісти за кермо, запустити двигун і вмикати раз по раз омивач лобового скла доти, доки стара рідина у ньому не закінчиться. Для прискорення можна паралельно так само наполегливо активовувати омивач заднього скла (якщо у вас хетчбек чи універсал) та омивач фар.

. Найпростіший спосіб – використовуючи штатний насос. Тобто треба сісти за кермо, запустити двигун і вмикати раз по раз омивач лобового скла доти, доки стара рідина у ньому не закінчиться. Для прискорення можна паралельно так само наполегливо активовувати омивач заднього скла (якщо у вас хетчбек чи універсал) та омивач фар. Долити зимової рідини . Якщо долити у замерзаючу рідину незамерзаючу, підсумкова температура замерзання суміші буде визначатись пропорцією обох складових та " міцністю " зимового препарату. Проблема у тому, що водію зазвичай невідома точна кількість наявної в бачку старої рідини. При тому у сучасних моделей повна ємність бачка доволі велика – і 3, і 4, і 5 літрів – тобто суттєво "знизити градус" вдасться не завжди.

. Якщо долити у замерзаючу рідину незамерзаючу, підсумкова температура замерзання суміші буде визначатись пропорцією обох складових та міцністю зимового препарату. Проблема у тому, що водію зазвичай невідома точна кількість наявної в бачку старої рідини. При тому у сучасних моделей повна ємність бачка доволі велика – і 3, і 4, і 5 літрів – тобто суттєво "знизити градус" вдасться не завжди. Долити концентрат зимової рідини. Це найбільш бажаний спосіб. Якщо придбати концентрат незамерзайки, наприклад, з температурою до -80 С, і вилити його в бачок з залишками "літа", є велика ймовірність отримати у ньому справді морозостійку суміш. При тому, знаючи, скільки концентрату помістилось в бачок, і скільки його паспортна ємність, можна вирахувати градус отриманої незамерзайки. Нагадаємо, що пропорція зміни морозостійкості непряма, але на упаковці концентрату завжди є відповідна таблиця співвідношеннь концентрату і води (тобто у вашому випадку – літньої омивайки).

Якщо коротко

Перш за все, прийміть наші вітання: дуже добре, що ви згадали про свій омивач вчасно і рідина у ньому не встигла перетворитись на крижану глибу. Тому що розплавити її потім набагато складніше, ніж запобігти замерзанню. А щодо питання у заголовку, відповідь – так, можна. І чим більше зимової рідини вдасться додати до літньої, тим краще. А якщо зимова рідина буде не просто незамерзайкою, а низькотемпературних концентратом, то буде взагалі супер. І дозвольте ще одну пораду: для переходу на зимову омивайку наступного року не чекайте, поки температура повітря наблизиться до нуля градусів. Починати перехід на зимову рідину слід ще у вересні, доливаючи у бачок незамерзайку у міру витрати літньої рідини.