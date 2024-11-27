Мороз і автомобіль: чи можна доливати зимову омивайку в літню

Зміна одного сезону на інший ставить перед пересічним автомобілістом цілу низку питань – неначе незначних, але насправді важливих для безпеки щоденних поїздок. Наприклад, що робити з літньою рідиною-омивайкою, яка залишилася у бачку напередодні морозів?
Про те, як перетворити замерзаючу рідину омивача на незамерзаючу, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали AutoBild і Autocentre.
Без омивача лобового скла в осінньо-зимову пору на нинішніх шляхах не можна: машин багато, швидкості високі, тобто брудної води і відвертого бруду у повітря піднімається чимало. І похиле лобове скло сучасної машини охоче збирає цю непрозору завись на себе.
Настання морозів проблему не знімає, бо завдяки соляному розчину жижа на проїзній частині не замерзає. А от рідина омивача – замерзає, тому і доводиться водіям взимку переходити на незамерзаючу омивайку на спиртовій основі. І дуже шкода, що з цим переходом ми часто запізнюємось. А якщо не запізнюємось, то опиняємось перед питанням: що робити, коли в бачку залишається ще певна кількість літньої рідини?
Варіантів дій декілька, і всі нескладні:
Перш за все, прийміть наші вітання: дуже добре, що ви згадали про свій омивач вчасно і рідина у ньому не встигла перетворитись на крижану глибу. Тому що розплавити її потім набагато складніше, ніж запобігти замерзанню. А щодо питання у заголовку, відповідь – так, можна. І чим більше зимової рідини вдасться додати до літньої, тим краще. А якщо зимова рідина буде не просто незамерзайкою, а низькотемпературних концентратом, то буде взагалі супер. І дозвольте ще одну пораду: для переходу на зимову омивайку наступного року не чекайте, поки температура повітря наблизиться до нуля градусів. Починати перехід на зимову рідину слід ще у вересні, доливаючи у бачок незамерзайку у міру витрати літньої рідини.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як зробити незамерзаючу рідину для омивача своїми руками.