Як зробити незамерзаючу рідину для омивача авто своїми руками: подробиці

Потреба створити незамерзаючий продукт для склоочищувача своїми руками може виникнути з кількох причин, але незалежно від того, технологія буде цілком доступною.

І літня, і зимова омивайка продається зараз мало не на кожному кроці, але ж таки – не на кожному. Тому буває так, що поряд ані відкритого магазина, ані працюючої АЗС – а на дорозі сльота і в бачку автомобіля сухо. Тоді і з’являється думка про рідину-саморобку. Ну і на грунті економії коштів така ідея теж може народитися. Заохочує небайдужих автомобілістів до хімічних розвідок і простота складу рідини, бо кожен водій здогадується, що в складі цього препарата спирт та вода (хоча насправді воно і не зовсім так).

Як зробити незамерзайку: інструкція

Отже, для виготовлення незамерзаючої рідини омивача у домашніх (гаражних) умовах, потрібно змішати декілька компонентів.

Спирт. У зимових рідинах фабричного виготовлення застосовано один із трьох видів спирту: метиловий, ізопропіловий, етиловий. Метиловий в нашій країні офіційно не використовується (вважається, що він надто токсичний), ізопропіловий недорогий і доступний, і, між іншим, теж отруйний для людини. Ну а етиловий спирт є найбільш відомим і найбільш шанованим з усіх спиртів у нашій країні, бо він є тим самим алкоголем, який прийнято вживати всередину. Проте, позаяк алкоголь у нас обкладається особливим акцизом, етиловий спирт найдорожчий з усіх трьох.

За фізичною доступністю на першому місці саме етиловий інгредієнт – він у вигляді горілки продається чи не в кожному гастрономі (про це нижче). Але якщо говорити про 96-градусну концентрацію, то його, як і решту спиртів, доведеться шукати у господарчих магазинах чи через інтернет. Щодо морозостійкості в діапазоні до –15 С всі три спирти приблизно однакові. Проте при сильнішому морозі ізопропанол густішає сильніше за інші спирти, скажімо, при –20 С він у п'ятеро густіше за етил і вдесятеро – за метанол.

Вода. Найбільш поширена на планеті рідина може бути будь-якою – водопроводною, річковою, кип’яченою. Кількість її у незамерзайці залежить від бажаної морозостійкості, а пропорцію для змішування зі спиртом ми подаємо нижче.

Миючий засіб. Для кращого ковзання щіток по склу і для підвищення миючого ефекту в омивайку додають миючий засіб. Зручний варіант – звичайний кухонний миючий засіб, як правило він нейтральний по відношенню до металів і гуми. Не варто додавати на літр готової суміші більше 3 – 5 крапель, бо рясна піна буде заважати насосу омивача.

Ароматизатор. Так звана віддушка тільки на перший погляд здається необов’язковою. Насправді вона дуже рекомендується для перебивання нав’язливого запаху спирту. Можна використовувати якісь підручний засіб, скажімо, одеколон чи парфуми. Ті самі кілька крапель додадуть рідини особливого аромату, проте багато залежить від типу базового спирту. Метиловий практично не має запаху, ізопропіловий відрізняється різким запахом, а етил поширює всім відомий аромат, який особливих рекомендацій не потребує.

Як змішати компоненти незамерзаючої рідини

Пропорція води і спирту при самостійному “виробництві” незамерзайки залежить від бажаної температури замерзання – і вона непряма. Тим більше що і для кожного типу спирту пропорція своя. Взагалі для тонкого налаштування міцності омивайки є спеціальні таблиці, а ми наведемо кілька найбільш типових прикладів.

Рідина на основі етилового спирту

Для отримання рідини з градусом замерзання –15 С частка спирту має становити 25%, решта – вода. Для градусу замерзання –30 С частка спирту становить 40%.

Рідина на основі ізопропілового спирту

Для отримання рідини з градусом замерзання –15 С потрібно взяти 30% спирту і решту долити водою. Якщо потрібна незамерзайка міцністю –30 С, частка спирту в розчині має бути на рівні 65%.

Якщо брати за основу метиловий спирт, то його пропорція буде близька до етилового “побратима” (насправді метил дещо міцніший).

Нагадаємо, що метиловий та ізопропіловий спирти не можна вживати в якості напою. І навіть вдихання їхній випарів у великій концентрації небезпечне. Але цікаво, що в деяких європейських країнах фабричні незамерзайки використовують саме метилову основу.

Незамерзайка з горілки

Чи можна зробити незамерзаючу рідину для автомобільного омивача з звичайної горілки? Можна. Її температура замерзання близько –25... –30 С, тобто магазинна пляшка – це готові 0,5 – 0,7 л рідини для омивача. Доволі дорого, але на крайній випадок цілком прийнятний варіант. А якщо добре пошукати, то в деяких мікрорайонах можна знайти і горілку домашнього виробництва за вдвічі меншою ціною.

Коротко

У боротьбі за безпеку руху всі засоби хороші. А значить, автомобілістові, який багато подорожує, “домашні” рецепти незамерзайки можуть бути в нагоді. Хоча б тому, що знайти міцний алкоголь у нас часом легше, ніж омиваючу рідину. Так, з точки зору фінансів дорогувато, але тільки на перший погляд – бо ціна пляшки оковитої все одно нижче, ніж ремонт машини і лікування після аварії, яка може статись через брудне лобове скло.