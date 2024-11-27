Мороз и автомобиль: можно ли доливать зимнюю омывайку в летнюю

Без омывателя лобового стекла в осенне-зимнее время на нынешних путях нельзя: машин много, скорости высокие, то есть грязной воды и откровенной грязи в воздух поднимается немало. И наклонное лобовое стекло современной машины охотно собирает эту непрозрачную взвесь на себя.

Наступление морозов проблему не снимает, потому что благодаря соляному раствору жижа на проезжей части не замерзает. А вот жидкость омывателя – замерзает, потому и приходится водителям зимой переходить на незамерзающую омывайку на спиртовой основе. И очень жаль, что с этим переходом мы часто опаздываем. А если не опаздываем, то оказываемся перед вопросом: что делать, когда в бачке остается еще определенное количество летней жидкости?

Уже зима, а омывайка летняя: как быть?

Вариантов действий несколько, и все несложные:

Отобрать из бачка остатки "лета" . Самый простой способ – используя штатный насос. То есть надо сесть за руль, запустить двигатель и включать то и дело омыватель лобового стекла до тех пор, пока старая жидкость в нем не закончится. Для ускорения можно параллельно также упорно активировать омыватель заднего стекла (если у вас хэтчбек или универсал) и омыватель фар.

. Самый простой способ – используя штатный насос. То есть надо сесть за руль, запустить двигатель и включать то и дело омыватель лобового стекла до тех пор, пока старая жидкость в нем не закончится. Для ускорения можно параллельно также упорно активировать омыватель заднего стекла (если у вас хэтчбек или универсал) и омыватель фар. Долить зимней жидкости . Если долить в замерзающую незамерзающую жидкость, итоговая температура замерзания смеси будет определяться пропорцией обеих составляющих и " прочностью " зимнего препарата. Проблема в том, что водителю обычно неизвестно точное количество имеющейся в бачке старой жидкости. При этом у современных моделей полная емкость бачка достаточно велика – и 3, и 4, и 5 литров – то есть существенно "снизить градус" удастся не всегда.

. Если долить в замерзающую незамерзающую жидкость, итоговая температура замерзания смеси будет определяться пропорцией обеих составляющих и прочностью зимнего препарата. Проблема в том, что водителю обычно неизвестно точное количество имеющейся в бачке старой жидкости. При этом у современных моделей полная емкость бачка достаточно велика – и 3, и 4, и 5 литров – то есть существенно "снизить градус" удастся не всегда. Долить концентрат зимней жидкости. Это наиболее предпочтительный способ. Если приобрести концентрат незамерзайки, например, с температурой до -80 С, и вылить его в бачок с остатками "лета" , есть большая вероятность получить в нем действительно морозостойкую смесь. При этом зная, сколько концентрата поместилось в бачок, и сколько его паспортная емкость, можно вычислить градус полученной незамерзайки. Напомним, что пропорция изменения морозостойкости косвенна, но на упаковке концентрата всегда есть соответствующая таблица соотношений концентрата и воды (т.е. в вашем случае – летней омывайки).

Если коротко

Прежде всего, примите наши поздравления: очень хорошо, что вы вспомнили о своем омывателе вовремя и жидкость в нем не успела превратиться в ледяную глубь. Потому что расплавить ее потом гораздо сложнее, чем предотвратить замерзание. А что касается вопроса в заголовке, ответ – да, можно. И чем больше зимней жидкости удастся добавить к летней, тем лучше. А если зимняя жидкость будет не просто незамерзайкой, а низкотемпературным концентратом, то будет вообще супер. И позвольте еще один совет: для перехода на зимнюю омывайку в следующем году не ждите, пока температура воздуха приблизится к нулю градусов. Начать переход на зимнюю жидкость следует еще в сентябре, доливая в бачок незамерзайку по мере расхода летней жидкости.