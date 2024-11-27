Мороз и автомобиль: можно ли доливать зимнюю омывайку в летнюю

Смена одного сезона на другой ставит перед рядовым автомобилистом целый ряд вопросов – как незначительных, но на самом деле важных для безопасности ежедневных поездок. К примеру, что делать с летней жидкостью-омывайкой, которая осталась в бачке накануне морозов?
О том, как превратить замерзающую жидкость омывателя в незамерзающую, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.
Без омывателя лобового стекла в осенне-зимнее время на нынешних путях нельзя: машин много, скорости высокие, то есть грязной воды и откровенной грязи в воздух поднимается немало. И наклонное лобовое стекло современной машины охотно собирает эту непрозрачную взвесь на себя.
Наступление морозов проблему не снимает, потому что благодаря соляному раствору жижа на проезжей части не замерзает. А вот жидкость омывателя – замерзает, потому и приходится водителям зимой переходить на незамерзающую омывайку на спиртовой основе. И очень жаль, что с этим переходом мы часто опаздываем. А если не опаздываем, то оказываемся перед вопросом: что делать, когда в бачке остается еще определенное количество летней жидкости?
Вариантов действий несколько, и все несложные:
Прежде всего, примите наши поздравления: очень хорошо, что вы вспомнили о своем омывателе вовремя и жидкость в нем не успела превратиться в ледяную глубь. Потому что расплавить ее потом гораздо сложнее, чем предотвратить замерзание. А что касается вопроса в заголовке, ответ – да, можно. И чем больше зимней жидкости удастся добавить к летней, тем лучше. А если зимняя жидкость будет не просто незамерзайкой, а низкотемпературным концентратом, то будет вообще супер. И позвольте еще один совет: для перехода на зимнюю омывайку в следующем году не ждите, пока температура воздуха приблизится к нулю градусов. Начать переход на зимнюю жидкость следует еще в сентябре, доливая в бачок незамерзайку по мере расхода летней жидкости.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как сделать незамерзающую жидкость для омывателя своими руками.