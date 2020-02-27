Мороз: Гончарук - самый непрофессиональный премьер в украинской политике

Фото: Владимир Мороз (zagittya.com.ua)

Политик увежден, во власть должны прийти профессионалы с опытом управления

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук один из самых непрофессиональных и неподготовленных из тех, что были в украинской политике. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Владимир Мороз в эфире телеканала ZIK.

"В Раде пока не рассматривали отставку Кабмина, хотя все о ней сейчас говорят. Если верить президенту, то Гончарук должен остаться. Для меня, как украинца и народного депутата, замена Гончарука была бы позитивным шагом. Потому что такого непрофессионала, как он, я не встречал за свои 52 года", - заявил парламентарий.

По его словам, все реформы Кабмина являются провальными, и они не улучшают жизнь людей, а наоборот - ухудшают.

"В стране одна говорильня. Власть все время обещает и ничего не делает. Вместо реальных изменений в экономике – у нас губительная медицинская реформа и попытки продать землю. Премьер сегодня не может навести порядок в стране. А после тех обидных слов, что Гончарук сказал в адрес президента, он вообще должен был сразу уйти в отставку", - добавил народный депутат.

Политик уверен, что во власть должны прийти профессионалы с опытом управления.

"Будет ли Сергей Тигипко хорошим премьер-министром? Одно можно сказать точно: он будет однозначно лучшим премьером, чем Гончарук. Во власти сегодня явный кадровый дефицит. Нужно привлекать опытных профессионалов, людей, которые работали во власти. Нашу страну нужно вывести из тупика, из всех этих "реформ". Считаю, что настоящие, нужные стране реформы должны быть обращены в первую очередь к людям, которые живут на линии разграничения", - резюмировал Владимир Мороз.

Напомним, 25 февраля появилась информация о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука и назначении на его место бизнесмена и бывшего члена правительства Николая Азарова Сергея Тигипко.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента подтвердили факт встречи Владимира Зеленского с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко по поводу работы в правительстве, но возможное назначение официально не подтвердили.