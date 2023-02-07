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Мороз, але майже без опадів: якою буде погода в Україні завтра

Фото: завтра в Україні буде хмарна погода, але без снігу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 8 лютого, в Україні буде прохолодна та хмарна погода. Проте снігу не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра у всіх областях буде хмарно з проясненнями. Майже по всій Україні без опадів, лише на півдні вночі можливий невеликий сніг, а в Криму - помірний сніг.

Синоптики попереджають, що на дорогах завтра можлива ожеледиця. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів завтра покажуть вдень від -1 до -6 градусів, а вночі від -9 до -14 градусів.

У Карпатах вдень очікується до -10, а вночі до -18 градусів. На півдні вдень температура буде у межах від -3 до +2 градусів, а вночі -5 -10.

Погода у Києві

Завтра у столиці буде хмарно, проте без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві завтра вдень температура повітря буде від -2 до -4 градусів, а вночі опуститься до -10 -12 градусів.

Нагадаємо, синоптики попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах, туристів просять утриматися від походів в гори.

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