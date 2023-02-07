Мороз, але майже без опадів: якою буде погода в Україні завтра

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра у всіх областях буде хмарно з проясненнями. Майже по всій Україні без опадів, лише на півдні вночі можливий невеликий сніг, а в Криму - помірний сніг.

Синоптики попереджають, що на дорогах завтра можлива ожеледиця. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів завтра покажуть вдень від -1 до -6 градусів, а вночі від -9 до -14 градусів.

У Карпатах вдень очікується до -10, а вночі до -18 градусів. На півдні вдень температура буде у межах від -3 до +2 градусів, а вночі -5 -10.

Погода у Києві

Завтра у столиці буде хмарно, проте без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві завтра вдень температура повітря буде від -2 до -4 градусів, а вночі опуститься до -10 -12 градусів.