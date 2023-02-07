Мороз, но практически без осадков: какой будет погода в Украине завтра

Завтра, 8 февраля, в Украине будет прохладная и облачная погода. Однако снег не прогнозируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
По данным синоптиков, завтра во всех областях будет облачно с прояснениями. Почти по всей Украине без осадков, лишь на юге ночью возможен небольшой снег, а в Крыму - умеренный снег.
Синоптики предупреждают, что на дорогах завтра возможна гололедица. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Столбики термометров завтра покажут днем от -1 до -6 градусов, а ночью от -9 до -14 градусов.
В Карпатах днем ожидается до -10, а ночью до -18 градусов. На юге днем температура будет от -3 до +2 градусов, а ночью -5 -10.
Завтра в столице будет облачно, но без осадков. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве завтра днем температура воздуха будет от -2 до -4 градуса, а ночью опустится до -10 -12 градусов.
Напомним, синоптики предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах, туристов просят воздержаться от походов в горы.
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