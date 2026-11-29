Мороз до -8, але майже без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні
У неділю, 29 листопада, в Україні очікуються морози до -8°. Переважно без опадів, місцями ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму місцями невеликий сніг та дощ.
В Карпатах вночі та вранці місцями туман. В більшості західних та центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с, на півдні країни пориви 15-20 м/с, в Криму та на Приазов'ї до 22 м/с.
Температура вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни 1-3° тепла; в Карпатах 3-8° морозу.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 0-5° морозу, у Києві 1-3° морозу.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою може бути цьогорічна зима в Україні.