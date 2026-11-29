Мороз до -8, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня
В воскресенье, 29 ноября, в Украине ожидаются морозы до -8°. Преимущественно без осадков, местами гололед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму местами небольшой снег и дождь.
В Карпатах ночью и утром местами туман. В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами гололед.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с, на юге страны порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье до 22 м/с.
Температура днем 0-5° мороза, в Закарпатье и крайнем юге страны 1-3° тепла; в Карпатах 3-8° мороза.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 0-5° мороза, в Киеве 1-3° мороза.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой может быть нынешняя зима в Украине.