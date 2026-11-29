В воскресенье, 29 ноября, в Украине ожидаются морозы до -8°. Преимущественно без осадков, местами гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму местами небольшой снег и дождь.

В Карпатах ночью и утром местами туман. В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами гололед.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с, на юге страны порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье до 22 м/с.

Температура днем 0-5° мороза, в Закарпатье и крайнем юге страны 1-3° тепла; в Карпатах 3-8° мороза.

Фото: какой будет погода в Украине 29 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 0-5° мороза, в Киеве 1-3° мороза.